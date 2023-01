LNG-Terminal in Lubmin: Anwohner klagen über Lärm Stand: 08.01.2023 09:37 Uhr In Lubmin und Spandowerhagen beschweren sich Anwohner seit Weihnachten über dröhnenden Lärm aus dem Industriehafen. Ihrer Auffassung ist die Quelle der störenden Geräusche das Regasifizierungsschiff "Neptune" des neuen LNG-Terminals.

Die Anwohner aus Spandowerhagen beklagen, dass sie nachts nicht mehr schlafen können. Von der "Neptune", auf der Flüssiggas wieder in Erdgas umgewandelt wird, würde 24 Stunden lang ein wummerndes Geräusch zu hören sein - besonders wenn der Wind aus Südwest kommt. Das könnte von den Dieselmotoren stammen, sagte ein Anwohner im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Anwohner: Klirrende Gläser, wackelnder Boden

Der Torfboden würde außerdem die Schwingungen übertragen, so dass in einigen Häusern die Gläser im Schrank klirren und der Boden wackelt würde. Die Deutsche ReGas als Charterer der "Neptune" sagte auf NDR Anfrage, dass man das Problem sehr ernst nehme und das Gespräch mit den Anwohner suchen will, um eine Lösung für den Lärmpegel zu finden.

Inbetriebnahme am 14. Januar geplant

Das privat betriebene Terminal soll am 14. Januar offiziell an den Start gehen - bislang läuft ein Probebetrieb. Umweltschützer befürchten negative Auswirkungen für die Flora und Fauna im Bodden.

