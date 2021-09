Stand: 07.09.2021 07:06 Uhr Kreis MSE: 8.000 Bürger fordern mehr Geld für Kitas

8.000 Menschen haben sich im Kreis Mecklenburgische Seenplatte an einem Bürgerbegehren beteiligt. Sie verlangen mehr Personal in den Kitas. Die Initiatoren fordern, dass der Kreis rund drei Millionen Euro jährlich aufwendet, um mehr Erzieherinnen in den Kitas zu beschäftigen. Über die Kreisumlage soll Geld aus den Haushalten der Städte und Gemeinden refinanziert werden. Voraussichtlich im November wird sich der Kreistag mit dem Bürgerbegehren befassen. | 07.09.2021 07:06