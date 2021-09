Kranichsaison in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen Stand: 03.09.2021 10:34 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Kraniche eingetroffen. Die Tiere machen hier Halt - auf der Durchreise nach Frankreich und Spanien. Naturfans können die Vögel vielerorts beobachten.

Zehntausende Kraniche aus Skandinavien und Osteuropa werden bis Ende Oktober an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Die ersten Vögel sind an der Ostseeküste angekommen. Die Darß-Zingster-Boddenkette und die Insel Rügen zählen wegen der flachen Gewässer zu den bedeutendsten Rastplätze in ganz Europa. Allein dort hielten sich im vergangenen Jahr bis zu 60.000 Vögel auf. Mehr als doppelt so viele waren es in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Zwischenstopp auf Flug in Winterquartiere

Beobachten kann man die sogenannten Vögel des Glücks unter anderem im "Kranorama" am Günzer See bei Stralsund oder auch von der Aussichtsplattform am Pramort. Das Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf bietet zu dieser Jahreszeit regelmäßig Führungen an. In Zusammenarbeit mit dem NABU können die Großvögel auch von der Wasserseite aus beobachtet werden, dazu gibt es Angebote der Reederei Hiddensee für Kranichfahrten auf dem Bodden. Auch in der Schaalseeregion oder der Seenplatte haben Besucher gute Chancen, die Kraniche zu sehen, bevor sie dann weiterziehen in ihre Winterquartiere nach Frankreich und Spanien.

Naturschauspiel lockt Touristen an

Ein faszinierendes Naturschauspiel ist der allabendliche Einflug der Kraniche von der Futtersuche zu den Schlafplätzen. Dann sind manchmal Hunderte Tiere im Flug zu sehen, ihre durchdringenden Rufe weithin zu hören. Das Naturspektakel lockt jedes Jahr viele Gäste an die Rastplätze im Nordosten.

