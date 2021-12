Keine Testpflicht mehr nach Booster-Impfung in MV Stand: 16.12.2021 05:45 Uhr Menschen mit einer Booster-Impfung in Mecklenburg-Vorpommern sind von heute an von der 2G-Plus-Testpflicht befreit. Allerdings muss die sogenannte Boosterimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen.

Menschen mit Auffrischungsimpfung sind von heute an von der 2G-Plus-Testpflicht in Mecklenburg-Vorpommern befreit. Das teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch mit. Allerdings muss die sogenannte Boosterimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Der Beschluss des Gesundheitsministerkonferenz vom Dienstag sei umgehend in die Corona-Landesverordnung eingearbeitet worden, so dass die Regelung heute in Kraft trete.

Ausnahme in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Die Testpflicht bleibt allerdings für alle Menschen mit Booster-Impfung bestehen, wenn sie ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim besuchen, sagte Drese. In diesem Bereich wolle sie kein Risiko eingehen.

Drese: Sehr hoher Schutz durch Booster-Impfung

Der Schutz nach einer Boosterimpfung sei nach den zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen sehr hoch. Sie reduziere sowohl die Gefahr einer Infektion als auch das Risiko einer Übertragung deutlich. Deshalb sei die Aufhebung der Testpflicht für diesen Personenkreis nach derzeitigem Kenntnisstand richtig und angemessen, betonte die Ministerin. Wichtig sei aber auch, dass Bund und Länder die Regelungen laufend, spätestens nach zwei Monaten, bewerten und sie gegebenenfalls anpassen. Bisher ist unklar, wie schnell sich die Omikron-Variante in Deutschland ausbreiten und welche Folgen dies haben wird. In Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben eines Ministeriumssprechers bisher kein Omikron-Fall bekannt geworden.

AUDIO: Interview: Wie reagiert die Politik auf die Anti-Corona-Demos? (6 Min) Interview: Wie reagiert die Politik auf die Anti-Corona-Demos? (6 Min)

Weitere Informationen Kabinett: Nur zwei Weihnachtsgäste für Ungeimpfte Das Kabinett in MV hat unter anderem über Ausnahmen für Jugendliche, die nicht geimpft sind, beraten. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Niedersachens Polizei kontrolliert 3G im ÖPNV Auch die Einhaltung der Maskenpflicht wird heute landesweit in Bussen und Bahnen überprüft. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.12.2021 | 05:00 Uhr