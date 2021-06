Junger Mann stirbt beim Baden am Zippendorfer Strand Stand: 17.06.2021 18:11 Uhr Am Zippendorfer Strand in Schwerin ist am Donnerstag ein junger Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten den Vermissten nach intensiver Suche nur noch tot bergen.

Nach Polizeiangaben hatte sich der Anfang 20-Jährige in einer Gruppe junger Männer zum Strand begeben und war anschließend ins Wasser gegangen. Als er nach einer guten halben Stunde nicht zurückkam, alarmierten seine Freunde die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war mit vier Booten auf dem Wasser unterwegs und wurde nach intensiver Suche tatsächlich fündig: In einer Wassertiefe von fünf Metern wurde der leblose Mann entdeckt. Zur selben Zeit konnte an anderer Stelle im See ein weiterer Mann aus dem Wasser gerettet werden. Nach Polizeiangaben stehen beide Fälle nicht in Zusammenhang.

2019 starben 21 Menschen in Mecklenburg-Vorpommerns Gewässern

Es ist nicht der erste Badetote in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr: Bereits am 8. Juni war ein 72-Jähriger ertrunken - ebenfalls am Zippendorfer Strand. Am selben Tag war zudem eine 77-Jährige im Ostseebad Boltenhagen ums Leben gekommen. 2020 starben nachDLRG-Angaben in Mecklenburg insgesamt 21 Menschen in Mecklenburg-Vorpommerns Binnengewässern sowie in der Ostsee - sechs weniger als im Jahr 2019.