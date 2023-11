Joint Venture schafft neue Industriearbeitsplätze in Warnemünde Stand: 14.11.2023 15:36 Uhr Fast ein Jahr dauerten die Verhandlungen hinter den Kulissen. Immer wieder gab es Gerüchte, Vorwürfe und Ärger in der Öffentlichkeit. Heute nun werden die Ergebnisse verkündet.

von David Pilgrim

Schon sehr lange ist klar, dass der belgische Windparkzulieferer Smulders sich in Rostock ansiedeln will. Am heutigen Vormittag wird im neuen Marinearsenal in Warnemünde ein Eckpunktepapier unterzeichnet, dass die Details regelt. 20 Hektar des "Marinearsenals Warnowwerft" werden für die zivile Nutzung zum Bau von Konverterplattformen freigegeben. Es geht um eine temporäre Nutzung – im Vorfeld sprach Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) von einer Verpachtungsdauer von 15 Jahren. Zur Unterzeichnung des Papiers werden neben Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und die Minister Till Backhaus (SPD) und Reinhard Meyer (SPD) erwartet. Auch Pistorius wird bei der Unterzeichnung anwesend sein.

Joint Venture aus Neptun-Werft und Smulders

Am Mittag gibt es wenige hundert Meter südlich den nächsten Pressetermin, der sich um dieses Thema dreht: Auf dem Traditionsschiff "MS Dresden" verkünden Vertreter der Meyer-Werftengruppe und des belgischen Unternehmens Smulders ein Joint Venture. Laut Wirtschaftsministerium in Schwerin wird die neue Gesellschaft "Neptun Smulders Engineering" heißen. Konverterplattformen für die Offshore-Windstromproduktion wollen sie bauen. Die Rede ist von 300 bis 500 neuen Arbeitsplätzen. Aus Branchenkreisen heißt es, die Meyer-Werftengruppe, zu der seit vielen Jahren auch die Warnemünder Neptun Werft gehört, habe bereits das benachbarte Gelände des Dieselmotorenherstellers Caterpillar gekauft, um Platz für den Bau der riesigen Konverterplattformen zu haben. Caterpillar hatte die Schließung des Rostocker Werkes für Anfang 2023 bekannt gegeben.

Smulders als erfahrener und solider Partner

Das belgische Unternehmen Smulders bezeichnet sich selbst als "solider Partner für Stahlkonstruktionen". In der Windkraftbranche ist die Firma keine Unbekannte; unterhält Niederlassungen in Belgien, Polen, Großbritannien und den Niederlanden und beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 1.400 Mitarbeiter. In der Öffentlichkeit taucht Smulders eher selten auf – für den NDR blieben alle bisherigen Anfragen unbeantwortet und die jüngste Meldung auf der Internetseite von Smulders unter "Aktuelles" stammt aus dem Jahr 2018.

Mit beiden Terminen heute scheint nun endgültig klar: Neptun erweitert sein Firmengelände entlang der Warnow weiter nach Norden Richtung Warnemünde – wohl dauerhaft um das Areal von Caterpillar und für die kommenden 15 Jahre um die 20 Hektar des südlichen Teils vom Marinearsenal.

