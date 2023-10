Jarmener packen zusammen an für einen eigenen Skatepark

Stand: 12.10.2023 13:43 Uhr

Was tut man als Jugendlicher in einer Kleinstadt in Vorpommern? Man trifft sich in der Busbude oder später mit dem Auto auf irgendeinem Parkplatz. So ist es auch in Jarmen. Es fehlt ein richtiger Treffpunkt. Das soll sich nun ändern.