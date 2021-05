IHK fordert Aussetzung des Ladenschlussgesetzes Stand: 19.05.2021 08:43 Uhr Die Lage im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns ist infolge der Corona-Krise schlecht: Die IHK Neubrandenburg will deshalb vorübergehend die Öffnungszeiten freigeben.

Die IHK Neubrandenburg fordert eine Aussetzung des Ladenschlussgesetzes. Nur so könne die Branche den Rückstand zum Online-Handel und die Verluste durch die Corona-Krise wieder aufholen, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch am Dienstag. Bis Ende 2022 soll das Gesetz seinem Vorschlag zufolge ausgesetzt werden, damit Unternehmer allein entscheiden könnten, wann sie öffnen und wie sie ihre Geschäfte wieder ankurbeln. "Sonst kippen uns die Innenstädte", sagte Haasch.

Umfrage: Größte Krise seit 1990

Die Firmen im Süden und Osten Mecklenburg-Vorpommerns würden in der größten Krise seit 1990 stecken, so das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK. Die Lage sei schlimmer als in der Finanzkrise 2008/2009, so Hauptgeschäftsführer Haasch. Hauptproblem sei die unsichere Corona-Politik.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Inzidenz in Niedersachsen sinkt unter 50 Zuletzt war der Sieben-Tage-Wert dort am 24. Oktober 2020 so niedrig gewesen. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Unterschiedliche Lage in den Branchen

Laut IHK in Schwerin gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Der Bau, die Ernährungswirtschaft sowie das verarbeitende Gewerbe schätzten ihre Lage insgesamt eher als gut ein. Pessimistischer sind vor allem Unternehmen des stationären Handels, der Reisebranche, des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie der Freizeitwirtschaft. Mit den zuletzt gesunkenen Inzidenzen und den beschlossenen Öffnungen keime im Handel und im Tourismus Hoffnung auf, teilte die Schweriner IHK mit.

Stimmung bei IHK etwas aufgehellt

Etwas hoffnungsvoller als noch zu Jahresbeginn ist der Ausblick im Bereich der IHK Rostock. Die aktuelle Geschäftslage der Betriebe stelle sich aber weiter als sehr schwierig dar. Die Unternehmen sehen demnach kaum Spielräume für Investitionen und konzentrierten sich auf die Sicherung qualifizierter Mitarbeiter im Unternehmen. Äußere Einflüsse wie die schlagartige Verknappung wichtigen Baumaterials und entsprechende Preisanpassungen, wirkten stark auf die wirtschaftliche Entwicklung der Baubetriebe aus, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.05.2021 | 06:30 Uhr