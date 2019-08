Stand: 31.08.2019 11:22 Uhr

Hochschulen in MV: Mit Software gegen Plagiate

Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern wappnen sich für den Kampf gegen Plagiate in wissenschaftlichen Arbeiten. An der Hochschule Wismar wird nach Angaben eines Sprechers der Pressestelle eine spezielle Software eingesetzt, die insbesondere bei Abschlussarbeiten Fälschungen erkennen soll.

Algorithmus scannt Texte und vergleicht sie

Mithilfe eines Algorithmus scannen die Programme den hochgeladenen Text nach Duplikaten im Internet, sie greifen dafür auf Milliarden von Quellen zu. Anschließend analysiert die Software, wie sehr das Duplikat mit dem Original übereinstimmt und markiert betroffene Textstellen farbig. Der Einsatz der Anti-Plagiats-Software sei neben der Expertise der Dozenten eine zusätzliche Absicherungsmaßnahme, um mögliche Täuschungsversuche frühzeitig zu erkennen, hieß es.

Sprecher: Schummeln gehört zum Alltag

Ähnlich will die Universität Rostock vorgehen. Die Hochschule plant derzeit den flächendeckenden Einsatz einer Software und prüft derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie Universitätssprecher Michael Vogt erklärte. Dies sei notwendig, weil Schummeln mittlerweile zum Alltag gehöre, so Vogt weiter. Es reiche vom Abschreiben kleinerer bis mittlerer Passagen ohne zugehörige Quellenangabe bis hin zur kompletten Übernahme vorhandener Belege anderer Studenten aus früheren Semestern.

Uni Rostock: Betrugsfälle im niedrigen zweistelligen Bereich

Richtige Plagiate seien hingegen eher bei studentischen Versuchsprotokollen zu finden. Bei Dissertationen handle es sich dagegen eher um Einzelfälle, sagte Vogt. Er schätzte die Zahl aufgedeckter Betrugsfälle bei studentischen Arbeiten bei mehreren Tausend Prüfungen pro Jahr auf eine niedrige zweistellige Zahl. "Im letzten Jahrzehnt hat die Universität Rostock in einer niedrigen einstelligen Zahl von Fällen infolge von Plagiaten den Doktorgrad entzogen."

Im schlimmsten Fall droht der Ausschluss

Auch an der Universität Greifswald wurde laut Pressesprecher Jan Meßerschmidt bereits Software erprobt. Zudem würden zur Vorbeugung Ombudsleute eingesetzt, die Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten entgegennehmen. In den vergangenen Jahren habe es aber keine Aberkennung von Doktorgraden gegeben. Auch Täuschungsfälle seien nur vereinzelt vorgekommen, so Meßerschmidt weiter. Bei einem nachgewiesenem Betrug oder Betrugsversuch kommen die entsprechenden Konsequenzen zum Tragen. Diese reichten von Wiederholungen der Prüfungen und dem Nicht-Bestehen bis hin zur Exmatrikulation.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.08.2019 | 10:00 Uhr