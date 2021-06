Hassbotschaften im Internet - ignorieren oder verfolgen? Bei der Innenministerkonferenz fordert Torsten Renz (CDU) zusammen mit Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, eine Datenspeicherung im Internet, um mögliche Hatespeech-Täter zu überführen. Experten sind skeptisch.

Beleidigungen, Cybermobbing und Verleumdungen: Anonyme Hatespeech sind vor allem in den Sozialen Netzwerken ein Problem. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz und sein Kollege aus Niedersachen, Boris Pistorius, fordern deshalb bei der Innenministerkonferenz eine Identifikationspflicht für Nutzer sozialer Medien. Damit können die Verursacher aus der Anonymität geholt und Straftaten leichter verfolgt werden. Denn aktuell könne man zwar strafbare Postings melden und löschen, die Täter würden aber oft nicht erwischt, so Renz.

Thema bei NDR MV Live

Um das Internet in diesem Punkt aus der Rechtsfreiheit herauszuholen, müssen Betreiber wissen, zu wem der jeweilige Account gehört, um sensible Daten an die Behörden weiterzuleiten. In diesem Punkt bleibt fraglich, ob sogenannte Klarnamen als Lösungen dienen sollten, oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Dieses kontroverse Thema ist Gegenstand in der heutigen NDR MV Live Ausgabe mit Anna-Lou Beckmann.

NDR arbeitet mit Kommentarrichtlinien

Auch wir moderieren die Kommentare auf unseren sozialen Netzwerken unter unseren Postings. Wir halten uns dabei an einen Leitfaden. Was dagegen verstößt, wird gelöscht. Was quasi Grauzone ist, verborgen. Wer notorisch dagegen verstößt, wird blockiert. Dies aber nach Vier-Augen-Prinzip, mit belegten Screenshots und nach festgelegten Kriterien - nicht nach Bauchgefühl des Diensthabenden.

Weitere Informationen Kommentarrichtlinien / Netiquette Um allen Nutzern von NDR.de eine faire und sachliche Diskussion zu ermöglichen, haben wir Regeln für das Kommentieren von Beiträgen auf NDR.de und Social Media aufgestellt. mehr