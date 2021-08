Hanse Sail 2021 erfolgreich zu Ende gegangen Stand: 08.08.2021 20:00 Uhr Ein letztes Mal hieß es heute "Leinen los" für die Traditionssegler und Museumsschiffe auf der Hanse Sail in Rostock. Veranstalter und Gäste zeigen sich sehr zufrieden.

Auch unter Pandemie-Bedingungen war auf der Hanse Sail eigentlich alles wie immer. Die Gäste kamen und auf dem Wasser war viel los. Das Wetter meinte es gut. Fast immer herrschte perfektes Segelwetter, es gab auch genügend Wind. "Wir haben eine tolle Veranstaltung, wir haben eine tolle Atmosphäre", sagte Mitorganisator Matthias Fromm von der Rostocker Tourismuszentrale dem NDR Nordmagazin.

Positives Fazit: Glückliche Gäste und zufriedene Segler

Mehrere hunderttausend glückliche Besucher, 105 historische Schiffe und drei Flaniermeilen, auf denen Abstand gehalten wurde - das ist die Bilanz der 30. Hanse Sail in Rostock. „Optimistisch anders“ hatte die Stadt als Motto für die Jubiläums-Sail gewählt. Und damit lag sie offenbar richtig.

Die Kaikante im Rostocker Stadthafen war weiträumig abgezäunt. Auf der 60.000 Quadratmeter umfassenden Bummelmeile durften sich zeitgleich nicht mehr als 15.000 Menschen tummeln. Umfragen zeigten, dass die Gäste das nicht als Beschränkung empfanden, sondern es eher genossen, nicht im Gedränge zu stecken und eine gute Sicht auf die Segler zu haben.

Und auch die Skipper waren zufrieden. Mehr als 11.000 Passagiere durften einen Tagestörn auf einer Kogge, Ketsch oder einem Schoner miterleben und die Schiffe waren nahezu komplett ausgebucht. Wind gab es reichlich, das Regenwetter beschränkte sich auf einige Schauer, das war für die Segelbegeistern aber kein Problem.

Organisator: Sicherheitskonzept hat funktioniert

Auch das Sicherheitskonzept sei aufgegangen. Es durften sich jeweils nur 15.000 Besucher gleichzeitig auf dem Hauptgelände am Stadthafen aufhalten. An fünf Einlassbereichen wurde kontrolliert, "ob der Besucher geimpft, getestet oder genesen ist", so Fromm. Außerdem halfen Kameras dabei, einen Überblcik über die Zahl der Besucher auf dem Gelände zu erhalten. Am Samstagabend gab es längere Schlangen am Einlass und den Teststationen des Veranstaltungsgeländes im Stadthafen. Anstelle des traditionellen Höhenfeuerwerks gab es eine Wasser-Lasershow.

Erstmals "Folkemøde" auf der 'Sail'

Am Sonnabend wurde auf der Hanse Sail erstmals zum Stadtfest "Folkemøde" eingeladen. Dabei trafen Bürger mit Vertretern von Verwaltung und Stadtpolitik aufeinander. Die Idee dazu hat der dänische Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) aus seiner Heimat mitgebracht. "Mit dem Stadt- und Familienfest im IGA-Park bringen wir die Menschen unserer Stadt und die, die Entscheidungen treffen, näher zusammen und ermöglichen einen Austausch auf Augenhöhe", so Madsen. In insgesamt zwölf Pagoden an der Uferpromenade standen unterschiedliche Informationsangebote zur Verfügung.

