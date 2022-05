Großeinsatz in Neubrandenburg: Mehrere Bootsschuppen brennen Stand: 05.05.2022 06:06 Uhr Zu einem Feuer ist es am Donnerstagmorgen in der Neubrandenburger Bootsschuppenanlage in der Schillerstraße gekommen. Etwa 20 Schuppen stehen derzeit in Flammen. Es ist nicht der erste Brand in der Anlage.

Rund 20 Bootsschuppen brennen derzeit in Neubrandenburg am Tollensesee. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Anwohner gegen 4 Uhr das Feuer in der Anlage in der Schillerstraße gemeldet. Der Löscheinsatz dauert an. Neben der Feuerwehr aus Neubrandenburg sind mehrere Wehren aus dem Umland beteiligt. Anwohner sind dazu angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

AUDIO: Neubrandenburg: Mehrere Bootsschuppen brennen (1 Min)

Ostern brannte es zuletzt in der Anlage

Wie hoch der Schaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Es ist nicht der erste Brand in der Anlage. Ostersonntag hatte am Oberbach zuletzt ein Bootsschuppen gebrannt. Es handelte sich damals um Brandstiftung. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

