Stand: 09.03.2023 19:20 Uhr Gressow: Ingrid Vogt beste Melkerin in MV

Die beste Melkerin Mecklenburg-Vorpommerns heißt Ingrid Vogt und arbeitet im Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog in Steinhagen (Landkreis Rostock). Die 18-Jährige gewann am Donnerstag die Landesmeisterschaft im Melken in der Altersstufe bis 25 Jahre in Gressow im Kreis Nordwestmecklenburg, wie der Bauernverband mitteilte. Platz zwei belegte Ansgar Gemballa aus demselben Betrieb. Beide können nun am Bundeswettbewerb vom 23. bis 27. April in Rheinland-Pfalz teilnehmen, an der nur Melker im Alter bis 25 Jahren zugelassen sind. In der Altersklasse über 25 gewann Franziska Paradies vom Hof Karp in Kraak (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

