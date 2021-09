Greifswald: Wärmeversorgung nach Kraftwerksbesetzung unterbrochen Stand: 10.09.2021 13:55 Uhr Kein heißes Wasser, keine Heizung: In der Greifswalder Innenstadt war die Wärmeversorgung am Freitag über mehrere Stunden unterbrochen. Ein Blockheizkraftwerk wurde aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Es wurde Anzeige erstattet.

Die Stadtwerke Greifswald haben nach der Besetzung eines Blockheizkraftwerks drei Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Greifswald, Thomas Prauße, hatte mehrfach versucht, die Aktivisten dazu zu bewegen, vom Schornstein und vom Dach des Blockheizkraftwerkes herunterzukommen, wie er NDR 1 Radio MV sagte. Er habe ein Ultimatium gesetzt mit dem Versprechen, dass diejenigen, die einwilligen, nicht angezeigt würden. Drei Aktivisten hätten zugestimmt, drei andere seien auf dem Gebäude geblieben. Die Polizei hatte sie am Freitagmittag nach rund fünfstündiger Besetzung friedlich und gewaltlos vom Gebäude geholt. Diese drei hat der Stadtwerke-Geschäftsführer nun angezeigt.

Kraftwerk aus Sicherheitsgründen abgestellt

Klima-Aktivisten hatten seit dem frühen Freitagmorgen Teile auf dem Gelände des Kraftwerks besetzt. Um 5.30 Uhr war ein Aktivist am Abluftturm des Kraftwerks emporgeklettert und hatte ein großes Transparent entrollt. Mitstreiter stiegen auf das Dach des Kraftwerks. Eine Person kletterte auf einen Baum und hängte dort ein Plakat auf. Es sei sehr gefährlich für die Personen auf der Anlage, hieß es von den Stadtwerken. Dort werde Erdgas verbrannt, aus dem 30 Meter hohen Schornstein würden bis zu 300 Grad heiße Gase abgeleitet. Außerdem bestehe das Dach des Gebäudes aus sogenannten Lüftungsmatten. Die Gefahr durchzubrechen, sei sehr hoch. Am Schornstein habe Lebensgefahr bestanden, so die Polizei.

Mobilfunkmast abgeschaltet

Weil auch der Strom am Kraftwerksturm abgeschaltet wurde, war nach NDR Informationen auch der dort montierte Mobilfunkmast außer Betrieb. Deshalb gab es Probleme beim Mobilfunkempfang. Nach Gesprächen mit der Polizei verließen die Aktivisten am späten Vormittag mit einer Drehleiter der Feuerwehr wieder die Anlage. Der Polizei- und Feuerwehreinsatz wurde daraufhin beendet. Wie es hieß, sollte die Anlage gegen Mittag den Betrieb wieder aufnehmen. 450 Haushalte und 25 Unternehmen waren laut den Stadtwerken zeitweise von der Warmwasserversorgung abgeschnitten.

Polizei-Höheninterventionsteam und Feuerwehr vor Ort

Rund 20 Polizisten waren im Einsatz, darunter Spezialeinheiten wie das Höheninterventionsteam und eine Verhandlungsgruppe. Die Aktivisten hatten am Schornstein ein Plakat mit der Aufschrift "Gas is over" befestigt, also "Gas ist vorbei". Mit der Aktion wollten sie darauf aufmerksam machen, dass das Verbrennen von Erdgas klimaschädlich sei und der Ausstieg aus der Nutzung deshalb ihrer Ansicht nach schnell erfolgen müsse.

