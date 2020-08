Live: Kommt die Maskenpflicht an Schulen?

Stand: 04.08.2020 14:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Die Landesregierung berät seit dem frühen Vormittag mit den Kommunen, den Spitzen der Wirtschaft und der Gewerkschaften die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Teilnehmer berichten von einer angespannten Atmosphäre. Etwa gegen 15 Uhr will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Ndr.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle im Livestream.

Offenbar kaum Lockerungen in Sicht

Anders als von der Tourismusbranche erhofft, zeichnet sich ab, dass es offenbar keine schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben wird. Auch der individuelle Tagestourismus bleibe wohl untersagt. Ebenso wird offenbar auch die Gästebegrenzung für Familienfeiern nicht aufgeweicht - Clubs und Discotheken dürfen wohl weiter nicht öffnen. Ähnliches gilt für Schausteller: Auch sie dürfen keine Volksfeste und Rummel aufbauen, eine Entscheidung werde auf Ende August verschoben, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte Erwartungen auf mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen bereits in der vergangenen Woche eine Absage erteilt.

Maskenpflicht an Schulen wird wahrscheinlicher

Der Fokus liege nun auf Schule und Kita. Deshalb könnte das Kabinett auch - wie am Montag von Bildungsministerin Martin gefordert - eine Maskenpflicht an Schulen einführen. Grundschulen könnten allerdings eine Ausnahme bilden. Die Mund-Nasen-Pflicht solle dann nur außerhalb des Unterrichts, konkret im Schulgebäude sowie auf dem Pausenhof gelten, hieß es.

Tourismus verlangt nach einer Perspektive

Die Tourismusbranche verliert auch deshalb langsam die Geduld. Der Chef des Deutschen Hotel- und Gaststätten-Verbandes (Dehoga), Lars Schwarz, sagte NDR 1 Radio MV, er erwarte "von einer Landesregierung, dass sie uns nach der Zwangsschließung eine Perspektive gibt". Mit dem Ende der parlamentarischen Sommerpause "muss auch wirklich etwas passieren". Es gehe beispielsweise um die Frage, wann Tagestouristen wieder ins Land kommen dürfen. Schon jetzt, so Schwarz, seien viele Gäste für einen kurzen Ausflug im Land - eigentlich ist das illegal.

Große Feste nur privat möglich

Zu klären sei zudem, wann Clubs und Diskotheken nach Monaten der Schließung wieder öffnen können. Schwarz will auch, dass die Teilnehmerzahl bei Familienfeiern - zum Beispiel bei Hochzeiten - von jetzt 75 auf mindestens 100 heraufgesetzt wird. Viele Gaststätten müssten Feiern mit mehr als 75 Teilnehmern absagen. Die Veranstalter würden dann mit einem großen Teilnehmerkreis "ins Private" ausweichen und sich nur noch ein Catering nach Hause bestellen. Das könne es nicht sein, so Schwarz. Ein weiteres Problem sei die Zukunft der Schausteller. Weil Volksfeste und Rummel weiterhin nicht stattfinden können, leiden sie unter enormen Verlusten.

Wenige Infektionen Voraussetzung für Lockerungen

Mit Blick auf die Öffnung der Schulen und Kitas sagte Schwarz, es dürfe nicht ein Bereich gegen den anderen ausgespielt werden. Es gehe nicht darum, alle Forderungen "von heute auf morgen umzusetzen". Auf Perspektiven setzt auch die Wirtschaft. Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände (VUMV), spricht sich dafür aus, das auszuwerten, was die Arbeitsgruppen zum Beispiel beim Thema Maskenpflicht im Einzelhandel zusammengetragen haben. Ob Lockerungen beschlossen werden - da ist Müller mehr als skeptisch: "Davon gehe ich nicht aus." Dafür sei es nach dem gerade erfolgten Schulstart auch zu früh. Wichtig seien jetzt Zeitpläne, um sich auf Lockerungen ausreichend vorzubereiten. Voraussetzung sei natürlich, dass die Infektionszahlen weiter niedrig bleiben.

Glawes Idee weiter chancenlos

Ministerpräsidentin Schwesig hatte schon in der vergangenen Woche erklärt, der Fokus liege auf der Schule, andere Bereiche könnten da nicht erwarten, dass es zu größeren Lockerungen komme. An dieser Auffassung, so ein Regierungssprecher, habe sich nichts geändert. Damit hat auch der Vorstoß von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) für ein Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen weiterhin keine Chance. Glawe hatte vor einem Monat in einer bundesweit beachteten Initiative die Abschaffung des Mund-Nasen-Schutzes ins Spiel gebracht - und er hatte schon da kaum Rückhalt bekommen.

