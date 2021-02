Gericht weist Eilantrag zu Ladenschließungen in MV zurück

Stand: 10.02.2021 15:52 Uhr

Einzelhandelsgeschäfte in Mecklenburg-Vorpommern müssen nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald in der Corona-Pandemie - abgesehen von den festgelegten Ausnahmen - weiter geschlossen bleiben. Der Eilantrag einer bundesweit tätigen Einzelhandelskette wurde abgelehnt.