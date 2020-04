Stand: 09.04.2020 05:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Gericht bestätigt Corona-Beschränkungen

Die strengen Reiseregeln zu Ostern bleiben in Mecklenburg-Vorpommern vorerst gültig. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald hat die entsprechende Rechtsverordnung der Landesregierung am späten Mittwochabend bestätigt. Die Rechtsverordnung sei durch die Landesregierung unter Einhaltung von Verfahrensvorschriften beschlossen worden.

OVG: Schwere Eingriffe, aber auch große Gefährdung

Während der Osterfeiertage sieht die Verordnung weitreichende Reisebeschränkungen auch für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns vor. Das Gericht sei sich bewusst, dass es sich hier um besonders schwere Eingriffe in die Grundrechte, bei dem Coronavirus aber auch um eine außergewöhnliche Gefahr handele. Das OVG rechtfertigt diese Eingriffe mit der staatlichen Schutzpflicht für die Gesundheit der Bevölkerung.

Klagen gegen Reiseverbot - Regierung präzisiert Regelungen

Vor dem Hintergrund mehrerer Klagen hatte die Landesregierung die Verordnung bereits nachgebessert und Inseln und Orte detailliert aufgelistet, in die Ortsfremde von Karfreitag bis Ostermontag nicht reisen dürfen. Dabei handelt es sich um Rügen, Poel, Usedom, Hiddensee, die Halbinsel Fischland Darß Zingst sowie Städte und Gemeinden an der Ostsee - einschließlich der Sund- und Boddengewässer sowie der Haffe und Wieken. Im Binnenland sind Waren an der Müritz sowie die Ämter Malchow, Malchin am Kummerower See, Mecklenburgische Kleinseenplatte, Röbel-Müritz, Seenlandschaft Waren und die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft aufgeführt.

Gericht sieht Regelungen als "geeignet und erforderlich"

Die angeordneten Maßnahmen seien geeignet und erforderlich, die Verbreitung der übertragbaren Covid-19-Erkrankung zu verhindern, hieß es vom Gericht. Die obersten Verwaltungsrichter des Landes haben zudem das Verbot von Gottesdiensten jeder Glaubensgemeinschaft in Kirchen, Moscheen oder Synagogen bestätigt. Das Gericht erwähnte aber auch, dass laut Ausnahmebestimmung der Verordnung auf Antrag religiöse Zusammenkünfte unter freiem Himmel abgehalten werden könnten.

