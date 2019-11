Stand: 03.11.2019 09:33 Uhr

Gasaustritt: Arla-Werk in Upahl evakuiert

Im Werk der Molkerei Arla in Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat ein Gasaustritt einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers war dort am Sonnabendnachmittag von einem Mitarbeiter ein Leck in einer Ammoniakleitung bemerkt worden. Ammoniak gilt als gesundheitsgefährdend und kann zu Atemwegsbeschwerden führen.

Werk mehrere Stunden evakuiert

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten deshalb in speziellen Chemieanzügen anrücken, auch eine Spezialfirma wurde gerufen. Der Katastrophenschutz des Landkreises unterstützte die Feuerwehrkräfte. Am späten Abend gegen 22 Uhr war das Leck wieder repariert. Das Arla-Werk musste für mehrere Stunden evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Ursache noch unklar

Die Ursache für den Vorfall sei noch nicht geklärt, hieß es. Arla ist einer der größten Milchverarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern. In dem Werk sind nach Angaben des Unternehmens rund 500 Mitarbeiter beschäftigt.

