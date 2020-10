Stand: 24.10.2020 14:48 Uhr Garz: Neue Ausstellung mit Werken von Günter Riechert

Im Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz auf Rügen ist seit Sonnabend Malerei von Günter Riechert zu sehen. Die Sonderausstellung ist bis Ende März 2021 geöffnet. Anlass ist eine umfangreiche Schenkung. Der 92-jährige Künstler hatte dem Museum knapp 60 Bilder und mehrere Skizzenbücher geschenkt. Zu sehen ist eine Auswahl an Gemälden und Skizzen - hauptsächlich Landschaften der Insel Rügen. Der 1927 in Süd-Rügen geborene Künstler lebt seit Beginn der 1990er Jahre er als freischaffender Künstler in Putbus. | 24.10.2020 14:48