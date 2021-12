Fünf Tage "orange": Leichte Lockerungen in Schwerin und im Kreis Nordwestmecklenburg Stand: 06.12.2021 13:00 Uhr Fünf Tage infolge ist Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche auf der Corona-Ampel "orange" eingestuft worden - und nicht mehr "rot". Deshalb gelten seit heute leichte Lockerungen. Diese betreffen aber nur Nordwestmecklenburg und Schwerin.

Weil sowohl im Landkreis Nordwestmecklenburg als auch in der kreisfreien Stadt Schwerin ebenfalls mehr als fünf Tage infolge die Corona-Ampel auf "orange" stand, treten dort Lockerungen in Kraft. In allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten war die Warnampel hingegen keine fünf Tage am Stück "orange". Deshalb ändert sich dort nichts und es bleiben die "roten" Regelungen bestehen.

2G statt 2G-Plus auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt

Nach den geltenden Corona-Regeln der Warnstufe "orange" wird die 2G-Plus-Regel auf Weihnachtsmärkten nun wieder durch eine 2G-Regel ersetzt. Das bedeutet, dass Geimpfte und Genesene ohne einen tagesaktuellen Corona-Test auf den Weihnachtsmarkt dürfen. In der Region ist jedoch der letzte große Weihnachtsmarkt in Wismar. Der hat nun sogar länger geöffnet - von 11 bis 20 Uhr. Die Organisatoren des Schweriner Weihnachtsmarkts hatten am Freitag bereits den Markt abgebrochen, weil 2G-Plus nicht durchzusetzen gewesen sei. In Innenbereichen wie der Gastronomie, in Fitnessstudios oder bei Veranstaltungen bleibt jedoch die 2G-Plus-Regel auch bei Warnstufe "orange" bestehen.

Schwerin und Nordwestmecklenburg: Kurzzeitig kein 2G im Einzelhandel

Die Regeln der Warnstufe "orange" sehen vor, dass auch Ungeimpfte den Einzelhandel wieder betreten können. Auch entfallen für Ungeimpfte die Kontaktbeschränkungen. Die Bundesregelung, nach der die 2G-Regel im Einzelhandel deutschlandweit greift, tritt laut dem Sprecher der Landesregierung, Andreas Timm, erst am Mittwoch (8. Dezember) in Kraft. Das gleiche gilt für die Vorgabe, dass sich nur ein Haushalt und zwei weitere Personen treffen dürfen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren sind von der Kontaktbeschränkung ausgenommen.

