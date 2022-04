Fridays-for-Future demonstriert in Schwerin gegen Klimastiftung Stand: 29.04.2022 13:40 Uhr Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future (FFF) demonstriert heute in Schwerin auch gegen die Vorkommnisse rund um die umstrittene Klimaschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern.

"Manuela Schwesig hat die fossilen Verstrickungen mit Russland verstetigt", sagte die Schweriner FFF-Aktivistin Theresia Crone im Vorfeld der Demo über Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin. "Jetzt ist Krieg und die Landesregierung ist in einem Netz von Unwahrheiten gefangen. Hier muss ein Schlussstrich gezogen worden." Mecklenburg-Vorpommern brauche Solidarität mit der Ukraine, statt russisches Gas von Putin. Crone forderte von der Landesregierung, mit offenen Karten zu spielen. Es brauche eine "echte Energiewende statt Etikettenschwindel", so Crone. An der Demonstration teilnehmen wollte auch Luisa Neubauer, eine der bekanntesten deutschen FFF-Aktivistinnen. Die Bewegung hat versucht, für die Demonstration bundesweit Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu mobilisieren.

Kritik an Abhängigkeit von Russland

Die Deutsche Umweilthilfe (DUH) unterstützt die Forderungen von Fridays for Future. Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH sagte: "Mit ihrer Fake-Stiftung für Nord Stream 2 hat Manuela Schwesig Beihilfe zur Erhöhung der Energieabhängigkeit von Russland geleistet." Die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Unterlagen aus Schwesigs Staatskanzlei würden belegen, dass sich die Ministerpräsidentin dazu eng mit der Nord Stream 2 AG abgestimmt hat. "Statt den Klimaschutz voran zu bringen, hat sie alles in die Wege geleitet, um mit Nord Stream 2 das größte fossile Projekt Europas durchzuboxen", so Müller-Kraenner. Es stelle sich die Frage, wie groß der Einfluss Russlands und seiner Staatskonzerne auf die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern insgesamt ist. "Dies muss nun lückenlos aufgeklärt werden."

