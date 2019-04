Stand: 10.04.2019 17:14 Uhr

Frau bei Wismar vergewaltigt: Fahndung mit Phantombild

Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann steht im Verdacht, am 5. April nahe Wismar eine 50-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

Auf abgelegenem Weg vergewaltigt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwang der Unbekannte die Frau gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Wismar-Kritzow, ihn in ihrem Auto mitzunehmen und in einen abgelegenen Weg nahe des Autobahnkreuzes A14/A20 zu fahren. Dort soll er die Frau vergewaltigt haben. Danach seien beide zurück nach Wismar gefahren. Als sie gegen 22 Uhr in der Altstadt ankamen, sei der Mann ausgestiegen und geflüchtet.

Der Gesuchte wird als sehr schlank und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat kurze blonde Haare, in der Stirn bis zu den Augenbrauen reichend und trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen, eine dazu passende schwarze Hose und helle Schuhe.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030, der Internetwache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.04.2019 | 17:30 Uhr