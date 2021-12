Stand: 13.12.2021 07:17 Uhr Feuer in einem Bauwagen in Stavenhagen

In Stavenhagen ist in der Nacht ein Bauwagen in Flammen aufgegangen. Darüber informierte die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Stavenhagen und Pribbenow waren mit drei Fahrzeugen und zwölf Kameraden im Einsatz und konnten den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer im Inneren des unverschlossenen Bauwagens, möglicherweise am Kaminofen, entwickelt und ausgebreitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. | 13.12.2021 07:16

