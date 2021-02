Fahrschulen in MV dürfen mit Einschränkung wieder öffnen Stand: 15.02.2021 05:50 Uhr Nach dem Bund-Länder Treffen in der vergangenen Woche hatte Ministerpräsidentin Schwesig Testöffnungen in Aussicht gestellt. Dazu trifft sich ab heute die Taskforce "Testregion". Auch der Unterricht an Fahrschulen startet eingeschränkt wieder.

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen von heute an Fahrschulen öffnen - allerdings zunächst nur für Fahrschüler, die dies für die Berufsausbildung benötigen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung hervor. Außerdem gibt es Vorgespräche zu möglichen Testregionen im Land. Diese hatte Regierungschefin Manuela Schwesig in Aussicht gestellt für Kreise und kreisfreie Städte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35. Das beträfe aktuell die Stadt Rostock und den Landkreis Vorpommern-Rügen.

Vorschläge für Öffnungen

Rostock und Vorpommern-Rügen begrüßen die Idee grundsätzlich. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat im MV-Gipfel einige Vorschläge gemacht, mit welcher Strategie Einzelhandel und Restaurants öffnen könnten - mit Terminvergabe zum Beispiel und indem Gäste oder Kunden den Ausweis vorlegen. Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) fürchtet allerdings, dass das Virus aus dem benachbarten Kreis Vorpommern-Greifswald mit seinen vielen Corona-Infektionen eingeschleppt werden könnte.

Beratungen beim nächsten Gipfel

Nach dem MV-Gipfel am Freitag sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), es gebe heute Vorgespräche mit Vertretern von Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium, Dehoga, Wirtschaft und Tourismus zu dem Thema. Bis zum nächsten MV-Gipfel am 24. Februar wollen sich auch die Landräte und Rostocks Oberbürgermeister Madsen beraten. Aus der Wirtschaft waren die Reaktionen bisher skeptisch. Der Landes-Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände, Müller, fürchtet Verwerfungen und Neid bei den Geschäftsleuten - wenn einer früher öffnen dürfe als die anderen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

