Fahrplanwechsel in MV: Das ändert sich für Bahnfahrer Stand: 15.12.2024 15:02 Uhr Ab heute gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt neue Zug- und (Ruf-)Busverbindungen und auch andere Abfahrtszeiten, aber auch wieder Sperrungen.

"Auch der neue Fahrplan steht im Zeichen unserer Mobilitätsoffensive Mecklenburg-Vorpommern", so Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. Das bedeutet zwar auf der einen Seite neue und mehr Verbindungen, auf der anderen Seite müssen sich Pendler aber vor allem im Jahr 2025 wieder auf Sperrungen einstellen.

Fahrplanwechsel in der Region Rostock

Wegen Bauarbeiten in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fahren keine Regionalzüge der Linie RE5 (Rostock – Neustrelitz – Berlin) und RE50 (Rostock – Neustrelitz) im Abschnitt Güstrow – Neustrelitz zwischen Rostock und Berlin. Da der Abschnitt zwischen Güstrow und Neustrelitz gesperrt wird, fahren in diesem Bereich ab Sonntag Busse statt Züge. Nach Bahnangaben wird das bis voraussichtlich 7. März 2025 der Fall sein. Einige Fernverbindungen zwischen Rostock und Berlin sollen über Schwerin umgeleitet werden.

Veränderungen gibt es auch im Bereich der Rostocker S-Bahn. Erstmals seit 2012 wird die Struktur des Angebotes grundlegend neu geordnet. Die Züge fahren montags bis samstags dann im Zehn-Minuten-Takt. Es gibt somit mehr Verbindungen am Vormittag und weniger am Nachmittag. An Sonntagen fährt die S-Bahn künftig alle 20 Minuten statt wie bisher im 15-Minuten-Takt. Zum Fahrplanwechsel wurden 16 der insgesamt 22 Triebzüge der S-Bahn modernisiert - mit kostenlosem WLAN, Steckdosen und zusätzlichen Fahrradstellplätzen, so die Deutsche Bahn.

Fahrplanwechsel in der Region Vorpommern

Die Einschränkungen im Zugverkehr auf der Linie RB23 Züssow – Swinemünde sind mit dem Fahrplanwechsel beendet. Mann muss in den Morgen- und Abendstunden also nicht mehr in Ueckeritz vom Zug in den Bus und umgekehrt umsteigen. Auf der Strecke von Bergen auf Rügen nach Sassnitz, zum Fährhafen Mukran Port, können Reisende in der Sommersaison 2025 zwischen Mai und Oktober wieder mit dem Zug direkt die Schiffe der "Bornholmslinjen" nach Bornholm erreichen. Das Angebot der Zubringerlinie RE27 zwischen Mukran und Trelleborg soll neu strukturiert und geplant werden.

Fahrplanwechsel in der Region Seenplatte

Der Saisonverkehr auf der Mecklenburgischen Südbahn zwischen Waren/Müritz beziehungsweise Plau am See (RB15/RB19) wird im Zweistundentakt an Ostern (18. bis 21. April) und vom 29. Mai bis zum 14. September freitags sowie an den Wochenenden und Feiertagen fortgeführt. In Kombination mit den Bussen der Linie 77 besteht zwischen Parchim, Plau und Malchow wieder ein stündliches Angebot. Die Linie RB15 Waren – Inselstadt Malchow wird zudem während der Sommerferien montags bis freitags von Malchow bis Alt Schwerin verlängert.

Zwischen Stavenhagen und Sponholz und zwischen Burg Stargard und Demmin verkehren weiterhin keine Züge.

Fahrplanwechsel in der Region Westmecklenburg

Nach einer zweimonatigen Bauphase ist auch der neue Haltepunkt "Schwerin Industriepark" weitestgehend fertiggestellt und kann ab dem 15. Dezember 2024 genutzt werden. Die vollständige Fertigstellung des Haltepunktes, mit barrierefreiem Zugang zum Bahnübergang, Bahnsteigmobiliar, Wetterschutz und entsprechender Beleuchtung wird voraussichtlich im Januar 2025 abgeschlossen. An der neuen Station halten künftig alle Züge der Linie RB13 Rehna – Schwerin – Parchim. Zwischen Schwerin und Parchim werden die Züge wie im Vorjahr an den Saisonwochenenden von einem Zweistundentakt auf einen Stundentakt verdichtet.

Am Bahnhof Hagenow Land konnte bereits im November nach acht Monaten Bauzeit ein zweites Gleis in der Abzweigung nach Schwerin von der Hauptstrecke Hamburg – Berlin in Betrieb genommen werden. Knapp 300 Meter neues Gleis und insgesamt neun neue Weichen wurden im Bahnhof verbaut.

Auch im Jahr 2025 gibt es wieder zahlreiche Streckensperrungen

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Nach einer viermonatigen Sperrung ist die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg zwar wieder frei. Doch schon im kommenden Jahr folgt die Generalsanierung der Strecke - dann wird ganze neun Monate gesperrt. Neben der Hauptstrecke Berlin – Hamburg sind in Mecklenburg-Vorpommern zudem folgende Strecken von Vollsperrungen betroffen:

von Hagenow Land nach Hagenow Stadt

von Hagenow Land nach Schwerin Süd

von Ludwigslust nach Parchim sowie

von Ludwigslust nach Schwerin Süd

Lietzow – Sassnitz vom 7. November 2025 bis 13.Dezember 2025

Rostock Hbf. – Schwaan vom 15. März 2025 bis 11. April 2025,

Grevesmühlen – Bad Kleinen vom 7. März 2025 bis 31. Juli 2025

Bad Kleinen – Lübstorf vom 22. April 2025 bis 21. Juni 2025

Schwerin-Görries – Plate vom 21. März 2025 bis 6. April 2025

Die folgenden Linien sind in den kommenden Monaten – teilweise fortlaufend – von umfangreichen Bauarbeiten mit Vollsperrungen und Schienenersatzverkehr (SEV) betroffen:

RE4 Lübeck – Ueckermünde/Stettin voraussichtlich noch bis 28. Februar 2025 im Abschnitt Reuterstadt Stavenhagen – Oertzenhof

RE5 Stralsund – Neustrelitz – Berlin und RE51 Stralsund – Neustrelitz voraussichtlich noch bis 28. Februar 2025 im Abschnitt Burg Stargard – Demmin

