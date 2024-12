Bahn: Fahrplanwechsel bringt Nachtzüge und einen Schwarzwald-ICE Stand: 15.12.2024 11:38 Uhr Mit dem Winterfahrplan der Deutschen Bahn 2024 ändert sich einiges: Ab dem 15. Dezember gibt es neue Nachtzüge und Direktverbindungen nach Zürich und Berlin, Bremerhaven verliert seinen IC-Anschluss.

Dieser Zug fährt ab dem 15. Dezember stattdessen von Köln durch das Emsland nach Norddeich Mole. Die Nachfrage nach einer schnellen IC-Verbindung nach Bremerhaven habe unter den Erwartungen gelegen, hieß es bei der Bahn. Ein Weiterbetrieb sei aufgrund der dauerhaft schwachen Nachfrage nicht mehr möglich. Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) kritisierte die Einstellung der Intercity-Verbindung.

Ein neuer Nacht-ICE bis nach Zürich

Bremen bekommt mit dem Fahrplanwechsel eine zweite ICE-Direktverbindung nach Berlin mit Zwischenhalt nur in Hannover. Ein neuer Nacht-ICE bindet Wolfsburg, Hannover und Göttingen künftig an Berlin, Frankfurt und Zürich an. An den Wochenenden gibt es einen neuen Direkt-ICE von Hamburg über Lüneburg, Uelzen, Celle, Hannover und Göttingen in den Schwarzwald und an den Bodensee.

Die Fahrplan-Änderungen im Überblick:

Zusätzlicher ICE zwischen Bremen und Berlin: Damit soll es mit dem Fahrplanwechsel eine zweite ICE-Direktverbindung in die Hauptstadt geben - Fahrzeit 2 Stunden und 45 Minuten.

Damit soll es mit dem Fahrplanwechsel eine zweite ICE-Direktverbindung in die Hauptstadt geben - Fahrzeit 2 Stunden und 45 Minuten. IC von Bremerhaven-Köln gestrichen : Grund ist laut DB die geringe Nachfrage der Verbindung. Stattdessen fahre der Intercity von Koblenz/Köln künftig durch das Emsland nach Norddeich Mole.

: Grund ist laut DB die geringe Nachfrage der Verbindung. Stattdessen fahre der Intercity von Koblenz/Köln künftig durch das Emsland nach Norddeich Mole. Neuer ICE Bremen-Osnabrück-Köln : Ein Eurocity-Zug, der auf der Strecke Hamburg-Bremen-Osnabrück verkehrt, wird zum ICE. Von Köln soll derselbe Zug dann ohne Umstieg über Frankfurt Flughafen weiter nach Basel fahren.

: Ein Eurocity-Zug, der auf der Strecke Hamburg-Bremen-Osnabrück verkehrt, wird zum ICE. Von Köln soll derselbe Zug dann ohne Umstieg über Frankfurt Flughafen weiter nach Basel fahren. Nacht-ICE nach Berlin und Zürich : Wolfsburg, Hannover und Göttingen sollen mit dem Nacht-ICE an Berlin, Frankfurt und die Schweiz angebunden werden.

: Wolfsburg, Hannover und Göttingen sollen mit dem Nacht-ICE an Berlin, Frankfurt und die Schweiz angebunden werden. Wochenend-ICE an den Bodensee : Der Direkt-ICE von Hamburg fährt über Lüneburg, Uelzen, Celle, Hannover und Göttingen in den Schwarzwald und an den Bodensee.

: Der Direkt-ICE von Hamburg fährt über Lüneburg, Uelzen, Celle, Hannover und Göttingen in den Schwarzwald und an den Bodensee. Intercity über Uelzen und Lüneburg nach Hamburg: Der IC zwischen Magdeburg und Hamburg fährt künftig über Uelzen und Lüneburg statt über Wittenberge und Ludwigslust.

Der neue Fahrplan gilt ab dem 15. Dezember. Alle Änderungen stehen auf der Webseite der Deutschen Bahn.

