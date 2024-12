Über 100 Änderungen: Neuer Winterfahrplan des HVV gestartet Stand: 15.12.2024 06:18 Uhr Zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein pendeln ab Sonntag weniger S-Bahnen und Nahverkehrszüge. Innerhalb Hamburgs gibt es mehr als 100 Fahrplan-Änderungen. Der neue Winterfahrplan des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) ist ab sofort aktiv.

Während Hamburg den Fahrplan leicht ausbaut, muss Schleswig-Holstein aus Geldmangel etliche Verbindungen streichen, die meisten in der Nacht. Am härtesten trifft es die S-Bahnlinie 3 zwischen Pinneberg und Elbgaustraße. Nur noch alle 20 Minuten fährt sie sonn- und feiertags und genauso auch sonnabends ab 15 Uhr. Bisher galt dort ein Zehn-Minuten-Takt. In der Woche sind es zwei Züge weniger nach 22 Uhr.

Im Regionalverkehr entfallen jeweils zwei Nachtzüge von und nach Kiel, Lübeck, Bad Oldesloe und Wrist.

U1 früher im Fünf-Minuten-Takt

Bei der U-Bahn bietet die U1 den Fünf-Minuten-Takt zwischen Ohlsdorf und Ochsenzoll schon ab dem Mittag an, nämlich ab 13.15 Uhr. Bei den Bussen fahren Dutzende Linien häufiger in den Randzeiten, beispielsweise die Linien 3, 9 und 17. Andere Linien hingegen fahren seltener. Der Grund: Die Busse werden den Fahrgastzahlen angepasst.

Neue Busverbindung im Hamburger Osten

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag hat der Hamburger Osten eine neue Querverbindung bekommen: Die XpressBus-Linie X27 wird Rahlstedt künftig direkt mit Sasel und Poppenbüttel im Norden sowie mit Billstedt und Bergedorf im Süden verknüpfen.

Hafenfähren pendeln häufiger

Bei den Hafenfähren legen die Linien 61 und 64 häufiger ab. Die neue Expressfähre 66 pendelt immer schon nachmittags zwischen Landungsbrücken und Finkenwerder.

Neue Ticketpreise ab Januar

Alle Änderungen hat der HVV auch auf seiner Internetseite veröffentlicht. Ab Januar gelten dann auch neue Fahrkartenpreise. Etliche Einzelfahrkarten werden zehn Cent teurer, die 9-Uhr-Tageskarte verliert ihre Zeit-Beschränkung. Es gibt dann nur noch ein Ganztagesticket, mit 24-stündiger Gültigkeit ab Kauf.

