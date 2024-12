Stand: 15.12.2024 11:03 Uhr Fahrplanwechsel bei der Bahn: Mehr Busse an der Seenplatte

Fahrplanwechsel bei der Bahn. Das heißt für Reisende an der Seenplatte, sich an noch mehr Ersatzbusse zu gewöhnen. Wegen des Abrißes der Straßenbrücke über die Bahn in Waren fahren 3 Monate lang keine Züge zwischen Neustrelitz und Güstrow. Die IC-Züge zwischen Berlin und Rostock werden über Schwerin umgeleitet. Außerdem fahren auch zwischen Stavenhagen und Sponholz und zwischen Burg Stargard und Demmin weiterhin keine Züge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 15.12.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte