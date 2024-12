Stand: 14.12.2024 12:19 Uhr Fahrplanwechsel: Züge nach Berlin und S-Bahn betroffen

Am Sonntag ist Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn. Wegen Bauarbeiten in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) fahren keine Regionalzüge direkt zwischen Rostock und Berlin. Da der Abschnitt zwischen Güstrow und Neustrelitz gesperrt wird, fahren in diesem Bereich ab Sonntag Busse statt Züge. Nach Bahnangaben wird das bis voraussichtlich 7. März 2025 der Fall sein. Einige Fernverbindungen zwischen Rostock und Berlin sollen über Schwerin umgeleitet werden.

Veränderungen gibt es auch im Bereich der Rostocker S-Bahn. Erstmals seit 2012 wird die Struktur des Angebotes grundlegend neu geordnet. Die Züge fahren montags bis samstags dann im Zehn-Minuten-Takt. Es gibt somit mehr Verbindungen am Vormittag und weniger am Nachmittag. An Sonntagen fährt die S-Bahn künftig alle 20 Minuten statt wie bisher im 15-Minuten-Takt. Zum Fahrplanwechsel wurden 16 der insgesamt 22 Triebzüge der S-Bahn modernisiert - mit kostenlosem WLAN, Steckdosen und zusätzlichen Fahrradstellplätzen, so die Deutsche Bahn.

