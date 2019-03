Stand: 28.03.2019 17:09 Uhr

Experten fordern Tempo 80 auf Alleen in MV

Ein generelles Tempolimit von 80 km/h auf Alleen haben Fachleute auf einer Tagung der Verkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern in Rostock gefordert. Die grundlegende Frage sei, wie Autofahrer dazu bewegt werden können, in Alleen so vorsichtig zu fahren wie nötig. Darüber waren sich die rund 100 in Rostock versammelten Fachleute einig.

Tempolimits und Leitplanken könnten helfen

55 Prozent der Menschen, die 2017 auf den Landstraßen Mecklenburg-Vorpommerns tödlich verunglückten, starben demnach nach der Kollision mit einem Alleebaum. Tempolimits oder Leitplanken könnten die Zahl der Unfallopfer senken, Zusammenstöße aber nicht komplett verhindern, hieß es. Nach früheren Angaben des Infrastrukturministeriums säumen Bäume fast 4.400 Kilometer Straßen des Landes. Allerdings sind einige Alleen in den vergangenen Jahrzehnten stark im Mitleidenschaft gezogen worden.

ADAC warnt vor riskanten Überholmanövern

Riskante Überholmanöver und Ablenkung seien auf alleengesäumten Straßen noch gefährlicher als bei freiem Seitenstreifen, betonten Vertreter des ADAC. Daher sei es vor allem nötig, die besondere Fahrsituation in Alleen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Verkehrswacht wird künftig verstärkt mit einem sogenannten Aufprall-Simulator aufklären, in dem auch eine Alleenfahrt nachgestellt werden kann.

