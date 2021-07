Ex-Bundespräsident Joachim Gauck erhält Menschenrechtspreis Stand: 04.07.2021 10:39 Uhr Die Jury würdigt mit dem Franz-Werfel-Preis das Wirken Gaucks im Sinne der Menschenwürde und Freiheit. Der gebürtige Rostocker war als Pastor in der Hansestadt 1989 das Gesicht der friedlichen Revolution.

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird am Mittag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen" ausgezeichnet. Die Übergabe des mit 10.000 Euro dotierten Preises erfolgt pandemiebedingt mit einjähriger Verspätung. Gauck stammt gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern.

Jury: Menschenwürde und Freiheit als Lebensthemen

Die Jury würdigt das vielfältige Wirken des Bundespräsidenten a. D., Joachim Gauck, der in unterschiedlichen Funktionen stets die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung und Genozid angeprangert hat, heißt es in der Begründung. Gauck habe immer den Artikel 1 der Verfassung in den Mittelpunkt seines Wirkens gestellt: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Sein zweites großes Lebensthema sei immer der Begriff der Freiheit gewesen.

Rolle bei der friedlichen Revolution

Der gebürtige Rostocker war als Pastor in der Hansestadt 1989 das Gesicht der friedlichen Revolution. Von 1991 bis 2000 leitete er die Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Von 2012 bis 2017 war Gauck als Bundespräsident. Neben ihm erhielten bereits die Menschenrechtsaktivistin Freya Klier und die Schriftstellerin Herta Müller den Franz-Werfel-Preis.

