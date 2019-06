Stand: 28.06.2019 08:21 Uhr

Eurofighter-Absturz: Dekontamination erforderlich

Nach den Aufräumarbeiten im Absturzgebiet der Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte sind die Freiwilligen Feuerwehren in Malchow, Nossentiner Hütte und Silz vorübergehend nur eingeschränkt einsatzbereit. Durch den Einsatz sind die Fahrzeuge möglicherweise mit Giftstoffen kontaminiert und müssen nun gereinigt werden.

Fachfirma soll Fahrzeuge reinigen

Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärte Norbert Rieger, Kreisbrandmeister des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Fahrzeuge verunreinigt wurden, als sie während der Löscharbeiten am Montag in erster Reihe im Einsatz waren. Für die Reinigung der Fahrzeuge sei nun eine Fachfirma erforderlich, die heute durch das zuständige Amt Malchow beauftragt werden muss. Die Schutzkleidung der Feuerwehrleute sei aus dem Verkehr gezogen worden. Sie muss vernichtet und ersetzt werden, auch das sei eine Vorsichtsmaßnahme, so Rieger.

Andere Wehren übernehmen Einsätze

Auf die Möglichkeit der Kontamination habe die Bundeswehr vorsorglich hingewiesen. Denn es sei möglich, dass sich bei den hohen Temperaturen während die Kampfflugzeuge brannten, giftige Partikel aus den verbauten Kohlefaserverbundstoffen ausgebreitet hätten, hieß es. Die anderen Wehren im Amt Malchower Land seien darauf eingestellt, vorübergehend mögliche Einsätze in der betroffenen Region zu übernehmen, versicherte Rieger.

