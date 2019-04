Stand: 10.04.2019 06:19 Uhr

Ende der Straßenausbaubeiträge in MV rückt näher

Der Landtag berät in erster Lesung das von SPD und CDU vorbereitete Gesetz zum Ende der Straßenausbaubeiträge. Anwohner sollen danach nicht mehr an Kosten beteiligt werden. Das Aktionsbündnis "Faire Straße" will vor dem Landtag in Schwerin demonstrieren. Die Teilnehmer fordern eine großzügigere Regelung als bislang geplant.

Gesetz noch vor dem Sommer

Das Gesetz soll für alle Arbeiten zum Straßenausbau greifen, die nach dem 1. Januar 2018 begonnen wurden. Wenn zu diesem Termin oder später die Bagger angerollt sind, können Anwohner nicht mehr zur Kasse gebeten werden. Weil den Kommunen damit Einnahmen wegfallen, springt das Land ein. Es erhöht von Juli an die Grunderwerbssteuer, die beim Kauf von Immobilien anfällt - von fünf auf sechs Prozent. Die Mehreinnahmen von jährlich bis zu 30 Millionen Euro sollen künftig an die Gemeinden gehen. Das Gesetz wird wahrscheinlich noch vor der Sommerpause verabschiedet.

Weitere Themen im Landtag

Die Abgeordneten beraten heute außerdem den Plan der rot-schwarzen Landesregierung, vom kommenden Jahr an die kostenfreie Kita einzuführen. Der Landtag wird außerdem den Weg für einen Antisemitismus-Beauftragten frei machen. Dem entsprechenden Vorschlag der Fraktion Freie Wähler/BMV haben sich SPD, CDU und Linke angeschlossen.

In der aktuellen Stunde will die CDU die jüngste Einigung bei den Kommunalfinanzen debattieren, die Union kann turnusgemäß das Thema bestimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.04.2019 | 07:00 Uhr