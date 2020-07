Stand: 14.07.2020 08:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Eisengießerei Torgelow meldet Insolvenz an

Die Eisengießerei Torgelow hat beim Amtsgericht Neubrandenburg Insolvenz angemeldet. Nach Angaben der Geschäftsführung will sich das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren. Auf den Geschäftsbetrieb habe das Insolvenzverfahren keine Auswirkungen, so Geschäftsführer Peter Krumhoff. Es werde weiter produziert. Die Lohn- und Gehaltszahlungen der 320 Angestellten seien in den kommenden drei Monaten durch das Insolvenzgeld gesichert. In den nächsten Wochen wolle das Unternehmen ein Sanierungskonzept ausarbeiten und den Gläubigern präsentieren.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Gießerei - einer der größten Industriebetriebe Vorpommerns - leide unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie, vor allem auf den wichtigen Absatzmärkten USA und Großbritannien sowie in der Offshore-Windenergie. Von Kundenseite sei es zu Verzögerungen mehrerer großer Projekte und damit zu Umsatzeinbußen gekommen, heißt es. Die Eisengießerei Torgelow fertigt Komponenten unter anderem für die Windkraftindustrie sowie den Maschinen-und Anlagenbau.

Bereits Kurzarbeit im Dezember eingeführt

Das Unternehmen hatte bereits Ende des vergangenen Jahres seine Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken müssen. Grund für die schwierige Lage von Gießereien ist neben der Corona-Pandemie vor allem die Konkurrenz aus China. Die Chinesen könnten wegen staatlicher Subventionen und geringerer Kosten - zum Beispiel für Strom - Gussteile deutlich günstiger produzieren, sagte der Geschäftsführer der Eisengießerei Torgelow damals.

