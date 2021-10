Einsatz eines Corona-Selbsttests an Schulen in MV gestoppt Stand: 21.10.2021 05:40 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wurde vorsorglich der Einsatz eines Antigen-Selbsttests an Schulen gestoppt. Eine Verunreinigung der Testlösung könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es vom LAGuS.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) warnt vor Corona-Selbsttests der Marke "Deepblue". In der Lösung eines Test-Sets sind Bakterien nachgewiesen worden. Diese Tests werden auch an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern benutzt.

Selbsttest werden überprüft

Daher habe das LAGuS von einer Verwendung des Testkits "Anhui Deepblue Medical Technology" abgeraten. Die Staatlichen Schulämter seien benachrichtigt. Über diese würden die Schulen informiert. Das LAGuS prüfe nun, ob auch weitere Tests des Herstellers Bakterien aufweisen. Laut Bildungsministerium wird der aus China stammende Selbsttest an den Schulen in großem Umfang eingesetzt. Das Land habe für die regelmäßigen Corona-Tests rund 900.000 Stück erworben. In der Regel würden die Antigen-Tests jeweils Montag und Mittwoch durchgeführt.

Für Schüler, die als mögliche Corona-Kontaktpersonen noch diese Woche getestet werden müssten, gebe es in den vier Staatlichen Schulämtern Reserven eines anderen Herstellers.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.10.2021 | 06:00 Uhr