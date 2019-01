Stand: 09.01.2019 16:22 Uhr

Einigung auf neue Bäderregelung in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gilt ab dem Frühjahr eine neue Bäderregelung. Das gab Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bei der Vorstellung der Eckpunkte am Mittwoch in Schwerin bekannt. Die neue Bäderverkaufsordnung unterscheidet sich in einigen Punkten von der bisherigen - sie betrifft weniger Orte und einen kürzeren Zeitkorridor.

Start einen Monat später als bisher

So soll die Saison künftig erst am 15. April beginnen und am 30. Oktober enden. Bisher galt der Zeitraum vom 15. März bis zum 1. November. Allerdings gibt es eine Ausnahme: In Jahren, in denen Ostern in den März fällt, gilt als Stichtag ebenfalls der 15. März. Der Verkauf ist weiterhin in der Zeit von 12 bis 18 Uhr zulässig.

26 verkaufsoffene Sonntage

Künftig gibt es somit in der Regel 26 statt 32 verkaufsoffene Sonntage in Mecklenburg-Vorpommern. Dadurch sieht die Gewerkschaft das "Regel-Ausnahme-Verhältnis" gewahrt, das einer der strittigen Punkte war, weswegen die Gewerkschaft gegen die bisherige Regelung geklagt hatte.

72 statt 79 Orte und Ortsteile

Die neue Regelung soll nur noch für 72 Orte und Ortsteile gelten, zuvor waren es 79. Zwölf Orte und Ortsteile, die bisher dabei waren, fallen raus, dafür kommen fünf neue hinzu. Nicht mehr dabei sind unter anderem Bergen auf Rügen, Usedom-Stadt, Wolgast, Ribnitz-Damgarten sowie Klütz. Dazu gekommen sind Bollewick, Rövershagen, Klink, Koserow und Zirkow. Laut Glawe ist für die Einordnung eine Systematik zu Grunde gelegt worden, nach der die Zahl der Touristen monatlich mindestens so hoch sein müsse wie die Einwohnerzahl einer Stadt. Das sei in den Orten, die nun nicht mehr dazu gehören, nicht der Fall, so der Minister.

Vier Monate lange Suche nach Kompromiss

Das Wirtschaftsministerium und die Gewerkschaft ver.di hatten für die neue Regelung vier Monate lang um einen Kompromiss gerungen. Gegen die bisher geltende Verordnung hatte ver.di geklagt. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte Formfehler bemängelt. Die neue Verordnung soll am 15. April in Kraft treten.

Ver.di will Klage fallenlassen

Zuvor muss sie noch dem Kabinett und verschiedenen Interessenvertretungen vorgelegt werden. Die Kirchen hätten bereits Zustimmung signalisiert, sagte Glawe. Die neue Bäderregelung soll zunächst fünf Jahre gelten. Die Gewerkschaft kündigte an, ihre Klage gegen die bisherige Regelung fallenzulassen, wenn die neue Regelung wie vereinbart in Kraft tritt.

