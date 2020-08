Stand: 10.08.2020 17:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ein Drittel der neuen Lehrerstellen nicht besetzt

Eine Woche nach dem Beginn des neuen Schuljahres hat Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) eingeräumt, dass etwa ein Drittel der ausgeschriebenen Lehrerstellen in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht besetzt werden konnten. Landesweit waren 942 Stellen ausgeschrieben. Nur 639 Lehrerinnen und Lehrer konnten die Schulen gewinnen. Manche Besetzungsverfahren laufen jedoch noch. Ein Drittel der neuen Lehrkräfte sind Seiteneinsteiger, also ohne Lehramtsstudium. Die Besetzungslücke fällt umso mehr ins Gewicht, weil die Schulen auch auf gut 190 Lehrkräfte verzichten müssen, die aufgrund ihres hohen Risikos, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, nur Zuhause arbeiten können. Die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Simone Oldenburg, kritisierte die Lehrer-Lücke. Damit werde Mecklenburg-Vorpommern weiter an der Spitze der Schul- und Ausbildungsabbrecher stehen und der Unterrichtsausfall werde ins Uferlose steigen.

Ein Drittel der neuen Lehrerstellen nicht besetzt Nordmagazin - 10.08.2020 19:30 Uhr Das hat das Bildungsministerin Bettina Martin auf einer Pressekonferenz zum Schulstart bekannt gegeben. Aber es gibt noch zahlreiche offene Stellen.







1 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Martin: Gesundheitsämter tragen Verantwortung

Im Umgang mit Corona-Infektionen an den Schulen will Martin flächendeckende Schulschließungen vermeiden. Bei Verdachtsfällen müsse schnell und punktuell in den Regionen gehandelt werden, wie es in den Fällen der derzeit betroffenen Schulen in Graal-Müritz, Ludwigslust und Rostock geschehen sei, sagte Martin am Montag. Selbst wenn sich die Infektionen in einer Region häuften, seien die Gesundheitsämter verantwortlich zu entscheiden, was zu tun ist. Im Übrigen gebe es kein festgelegtes Limit, das erreicht werden müsse, damit das Bildungsministerium die Entscheidungsgewalt an sich zieht.

Hilfe fürs digitale Lernen

Das Ministerium habe den von Corona-Infektionen betroffenen Schulen allerdings Hilfe, zum Beispiel für das digitale Lernen, angeboten, sagte Martin. Eine der Schulen will sich eine Lern-Plattform freischalten lassen, um Schüler in Quarantäne auch zuhause unterrichten zu können. Viele Schulen hatten in der vergangenen Woche jedoch erhebliche Probleme mit der Plattform. Die seien inzwischen behoben, so Martin.

Weitere Informationen Rostock: Knapp 70 Menschen in Corona-Quarantäne Vier Kinder einer Rostocker Familie haben sich mit Corona infiziert. Die Kinder gehen auf zwei unterschiedliche Schulen, die Familie und 67 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. mehr NDR Info Corona-Blog: Vorerst Absage für Fan-Rückkehr in Stadien NDR Info Bundesgesundheitsminister Spahn lehnt eine Fan-Rückkehr in Fußball-Stadien ab. Und: Das RKI wertet den Sieben-Tage-Trend in Hamburg als beunruhigend. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.08.2020 | 18:00 Uhr