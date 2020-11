Dummerstorf: Zwölf Menschen mit Hepatitis A infiziert Stand: 12.11.2020 05:48 Uhr Im Landkreis Rostock hat sich ein Dutzend Menschen mit Hepatitis A infiziert. Die ansteckende Lebererkrankung ist in Deutschland sehr selten, verläuft aber meist harmlos.

In der Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock haben sich zwölf Menschen mit dem Hepatitis-A-Virus infiziert. Das teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Betroffen seien sowohl Kinder als auch Erwachsene. Ihre Kontaktpersonen werden nun geimpft und in eine zwei- bis vierwöchige Quarantäne geschickt.

Ursprung der Infektionen noch unbekannt

Neben den zwölf nachgewiesenen Infektionen gebe es noch einen weiteren Verdachtsfall. Wo sich die Betroffenen mit dem Hepatitis-A-Virus angesteckt haben, ist bisher noch unklar. Das Gesundheitsamt vermutet, dass die Infektionskrankheit über Lebensmittel verbreitet wurde. Eine Verbreitung über das Trinkwasser wird für unwahrscheinlich gehalten. Die Inkubationszeit bei Hepatitis A betrage bis zu 50 Tage. Vor Ansteckung könne die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln, vor allem das Händewaschen nach Toilettengängen und vor dem Umgang mit Lebensmitteln, schützen.

Meist relativ harmlose Erkrankung

Hepatitis A ist eine ansteckende Leberentzündung. Mit rund 1.000 Fällen pro Jahr kommt sie in Deutschland selten vor. Die Infektion verläuft akut, heilt gewöhnlich ohne Folgen von selbst aus und wird selten chronisch. Kinder haben häufig milde Symptome. In sehr seltenen Fällen, gerade mit Vorerkrankungen, kann die Krankheit jedoch tödlich enden.

