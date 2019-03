Stand: 08.03.2019 07:18 Uhr

Drei Menschen sterben bei Unfall auf der A24

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A24 sind zwischen Wittenburg und Zarrentin in der vergangenen Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen verletzten sich, einer von ihnen schwer. Die Polizei hat die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war ein mit Ferkeln beladener Lastwagen auf der Fahrt Richtung Berlin in Höhe des Rastplatzes Dodow auf die Seite gestürzt. Ein anderer Lkw fuhr in die Unfallstelle hinein.

A24 bis in den Vormittag gesperrt

Beide Laster wurden dabei schwer beschädigt. Sie müssen mit schwerer Technik aufgerichtet und dann von der Fahrbahn gezogen werden. Am Unfall beteiligt waren auch zwei Autos. Wie genau es zum Unfall kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die A24 bleibt voraussichtlich noch bis weit in den Vormittag gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, könnte die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg früher frei gegeben werden.

