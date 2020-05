Stand: 22.05.2020 06:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Crivitz: Vermisster Rentner im Wald gefunden

Ein 70-Jähriger aus Zapel bei Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim), der seit Dienstag vermisst wurde, ist gefunden worden. Er hatte zwei Tage hilflos im Wald ausgeharrt. Feuerwehrleute, Polizisten und ehrenamtliche Helfer und auch eine Suchhundestaffel hatten sich fast zwei Tage lang bemüht, den Vermissten aufzuspüren. Auch ein Hubschrauber und ein Boot kamen zum Einsatz.

Sturz mit eBike im Wald beim Settiner See

Am Dienstag war der Mann zum Angeln an den Settiner See südlich von Crivitz gefahren - mit einem eBike. Die größte Sorge der Retter war deshalb, dass er ertrunken sein könnte. Gestern Nachmittag fanden ihn Reiterinnen in einem Wald. Er war, so meldet es die Polizei, gestürzt, und konnte sich selbst keine Hilfe holen - war aber bei Bewusstsein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen Eixener See: Vermisster tot geborgen Ein seit zwei Tagen am Eixener See vermisster Mann ist am Mittwoch tot gefunden worden. Der 48-Jährige wollte seiner Frau zur Hilfe eilen und war seitdem verschwunden. mehr Tote bei Neustrelitz: Fremdeinwirkung bislang ausgeschlossen Die Obduktion der Leichen, die in einem Wald bei Neustrelitz gefunden wurden, ist noch nicht abgeschlossen. Fremdeinwirkung schließen die Ermittler jedoch bislang aus. mehr