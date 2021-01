Crivitz: Leblose Person nach Brand in Dachgeschosswohnung gefunden Stand: 21.01.2021 06:07 Uhr Nach einem Brand in Crivitz hat die Feuerwehr einen Leichnam gefunden. In Rostock rettete die Feuerwehr eine Seniorin, außerdem brannte ein Auto aus.

Bei einem Feuer in der Crivitzer Innenstadt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Leichnam gefunden worden. Ob es sich um die Mieterin der Wohnung handelt, ist noch unklar. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war in Brand geraten. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden 25 Frauen und Männer in Sicherheit gebracht. Für sie wurde zunächst eine Notunterkunft eingerichtet. Auch das Nachbarhaus musste evakuiert werden - die Bewohner dieses Hauses konnten allerdings, nachdem der Brand gelöscht war, wieder zurück in ihre Wohnungen.

Feuerwehr findet leblose Person

Unklar ist noch, wie es zu dem Feuer kommen konnte - ein Brandursachenermittler soll das Haus untersuchen. Im Zuge der Brandbekämpfung wurden auch zwei Feuerwehrmänner verletzt. Einer musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, der andere konnte vor Ort behandelt werden. Im Einsatz waren nach Polizeiangaben insgesamt 83 Feuerwehrleute - der Sachschaden wird auf 180.000 Euro geschätzt.

Seniorin aus brennendem Mehrfamilienhaus in Rostock gerettet

Im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein hat die Feuerwehr am Mittwoch Abend eine Seniorin über eine Drehleiter aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Anwohner hatten den Alarm eines Rauchmelders gehört - als sich auch beim Klingeln an der Wohnungstür niemand meldete, alarmierten sie die Rettungskräfte. Die Feuerwehr entdeckte die Rentnerin von der Drehleiter aus, sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ursache des Brandes war offenbach ein in Brand geratener Wasserkocher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch ein Auto brannte komplett aus

Ebenfalls in Lütten-Klein in Rostock ist auch ein Auto in Flammen aufgegangen. Es war auf einem Parkplatz in der Stockholmer Straße abgestellt. Augenzeugen bemerkten den brennenden Kleinwagen und informierten Polizei und Feuerwehr. Ein übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Unklar ist noch, ob das Fahrzeug Ziel eines Brandanschlages war oder ob es sich um einen technischen Defekt handelte.

Weitere Informationen Erneut Autos in Rostock-Dierkow in Brand gesetzt In Rostock haben Unbekannte versucht, drei Autos in Brand zu setzen - zwei Wagen gingen in Flammen auf. Im Osten Rostocks hat es zuletzt mehrfach Brandstiftungen an Autos gegeben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.01.2021 | 06:00 Uhr