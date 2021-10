Stand: 30.10.2021 19:08 Uhr Crivitz: 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

In Crivitz bei Schwerin ist am Sonnabendvormittag eine 18-jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Motorradfahrerin beim Abbiegen offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, dabei stürzte die junge Frau und veletzte sich schwer - sie wurde per Rettungshibschrauber in ein Krankenhaus geflogen. | 30.10.2021 19:07

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.10.2021 | 19:00 Uhr