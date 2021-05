Corona: Verhaltene Reaktionen auf Öffnungsschritte in MV Stand: 12.05.2021 16:40 Uhr Nachdem der MV Gipfel die nächsten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie bekanntgegeben hat, warnen die Kommunen vor Leichtsinn.

Der Vorsitzende des Städte- und Gemeindetages, Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), sprach von einem schmalen Grat. Der Öffnungsplan sei ambitioniert, die vereinbarten Lockerungen gerade noch verantwortbar. Der Öffnungsplan setze darauf, dass die Menschen mit der wiedergewonnenen Freiheit verantwortungsvoll umgingen, meinte Beyer. Einen Rückfall könne sich das Land nicht leisten. Beyer appellierte daher an alle, die privaten Kontakte weiterhin zu beschränken und die Abstände einzuhalten.

Präsenzunterricht für ältere Schüler gefordert

Nach der Entscheidung der Landesregierung, die Schulen für jüngere Schüler und Abschlussklassen von kommendem Montag an zu öffnen, fordern Landesschulleitungsvereinigung und der Landeselternrat eine schnelle Entscheidung zum Präsenzunterricht für ältere Schüler. Dabei geht es um alle siebten bis neunten Klassen und um die zehnten Klassen an den Gymnasien. Für sie ist auch bei Inzidenzwerten unter 100 nur Wechselunterricht geplant, hatte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) gesagt.

Nur noch 22 Schultage bis zu den Sommerferien

Inzwischen hat das Bildungsministerium den Schulen schriftlich mitgeteilt, dass täglicher Präsenzunterricht für diese Jahrgangsstufen bei konstanten Inzidenzwerten unter 50 beabsichtigt ist - nach einer ersten Zwischenbilanz der jetzt beschlossenen Schulöffnungen. Landeselternrat und Schulleitungsvereinigung begrüßen diese Perspektive und fordern nun Tempo bei der Entscheidung. Bei 22 verbleibenden Schultagen bis zu den Sommerferien sei keine Zeit zu verlieren. Der GEW-Vorsitzende Maik Walm sagte dem NDR, er freue sich für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte über die kommende Schulöffnung. "Das verbleibende Schuljahr muss dafür genutzt werden, Schülerinnen und Schüler zu erreichen und Beziehungen zu gestalten. Wechselunterricht muss so gestaltet werden, dass viel Kontakt möglich wird. Die Schülerinnen und Schüler müssen entspannt in die Schule kommen können, das heißt keine Angst vor Klausuren, Lernstandserhebungen und Noten haben."

IHK: Fatale Folgen für die Wirtschaft

Der geschäftsführende Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in MV, Matthias Belke, kritisierte die Beschlüsse: "Zwar zeigen einige Ergebnisse in die richtige Richtung, dennoch wird die zögernde Haltung der Landesregierung weiterhin fatale Folgen für die Wirtschaft im Land haben." Die Unternehmen vieler Branchen könnten damit nicht zufrieden sein. Der direkte Vergleich zu Schleswig-Holstein zeige, wie auch für die Unternehmen in MV umgehende Öffnungen in Kraft gesetzt werden könnten.

Urlaubsbranche hatte auf frühere Öffnung gehofft

Die Urlaubsbranche hat verhalten auf die Entscheidung der Landesregierung reagiert, den Übernachtungstourismus in Mecklenburg-Vorpommern in zwei Schritten bis zum 14. Juni zu öffnen. Die Branchenkonzepte sahen frühere Termine vor, wie Geschäftsführer Tobias Woitendorf sagte: "Aber wir haben endlich konkrete Daten und damit Verbindlichkeit für das Einstellen und Zurückholen von Personal, die Organisation des Betriebs sowie die Umsetzung von Hygienekonzepten. Die Gäste könnten jetzt mit hoher Sicherheit für den Sommer buchen. Das Land kann sich dem Wettbewerb stellen."

Ab 14. Juni können Gäste aus ganz Deutschland kommen

Ab Montag öffnen die Kitas und die Schulen für die jüngeren Kinder vollständig. Ältere Schüler gehen erst einmal in den Wechselunterricht. Die Innen- und Außengastronomie öffnet Pfingstsonntag wieder für Gäste, nach den Feiertagen dann der Einzelhandel und die körpernahen Dienstleistungen. Ab 14. Juni können wieder Touristen aus ganz Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen.

