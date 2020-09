Stand: 07.09.2020 17:57 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Unikliniken planen Tests an Kitas und Schulen

In Schulen und Kitas der Regionen Rostock und Greifswald sollen 300 Erwachsene und ebensoviele Kinder von Wissenschaftlern auf das Coronavirus getestet werden. Das haben Sozial- und Bildungsministerium gemeinsam angekündigt. Die erwachsenen Teilnehmer - also Lehrer und Kita-Fachkräfte - sollen außerdem auf Antikörper getestet werden. Die Tests werden in der Universitätsmedizin Rostock und der Universitätsmedizin Greifswald vorgenommen und sollen helfen, das Corona-Virus besser zu erforschen, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Tests sind freiwillig und kostenlos

Deswegen werde neben Kindern auch die Altersgruppe der über 60-Jährigen besonders gründlich getestet. Die Tests sind kostenlos und freiwillig - Teilnehmer werden über die Kita-und Schulträger in und um Rostock beziehungsweise Greifswald gesucht. Die Test-Reihen beginnen Ende September - bis zum nächsten Januar sind in Vier-Wochen-Abständen Corona-Tests vorgesehen. Bereits seit August zahlt das Land auch vorbeugende Corona-Tests für alle Beschäftigten an Schulen und Kitas. Diese werden von den jeweiligen Hausärzten durchgeführt.

