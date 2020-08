Stand: 25.08.2020 10:07 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Tests an Franzburger Schule negativ

Bei allen am Montag in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf Corona getesteten Schülern und Lehrern ist der Test negativ ausgefallen. Sie müssen aber noch bis zum zweiten Test in Quarantäne bleiben.

Quarantäne endet erst nach zweitem negativen Test

Insgesamt hatte das Gesundheitsamt des Kreises Vorpommern-Rügen bei 60 Menschen Abstriche genommen. Darunter waren 40 Schüler und 13 Lehrer der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg und die Familie des Zwölfjährigen, der in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet worden war. Das teilte der Sprecher des Kreises Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke, mit. Wann der zweite Abstrich genommen wird, ist noch nicht klar. Ist auch dieser negativ, kann die verhängte Quarantäne aufgehoben werden.

Gützkow: Lehrer und Eltern in vorsorglicher Quarantäne

Im Fall der positiv getesteten Eltern eines Schülers vom Schlossgymnasium Gützkow sind nach Angaben des Kreises Vorpommern-Greifswald drei Lehrer vorsorglich in Quarantäne. Neben den drei Lehrern wurden weitere 50 Menschen häuslich isoliert. Ein Elternteil war am Montag vergangener Woche bei einer Elternversammlung in Gützkow - mit rund 60 weiteren Eltern und Lehrern. Der erste Test bei dem Kind der infizierten Eltern war negativ ausgefallen.

Kommen flächendeckende Fiebertests an Schulen?

Zuvor waren bereits Schulen in Ludwigslust, Rostock, Schwerin und Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) betroffen. Um solche Fälle künftig weitgehend zu verhindern, gibt es im Bildungsministerium Überlegungen, in der bevorstehenden Erkältungszeit flächendeckend Schüler-Fiebertests vorzunehmen. "Wir führen gerade Gespräche mit den Gesundheitsexperten und prüfen das ernsthaft", sagte ein Ministeriumssprecher. "Fiebermessungen können in der Erkältungszeit im Schutzkonzept ein guter Baustein sein." Sie böten Eltern und Lehrkräften mehr Sicherheit, wenn mit dem Herbst Schnupfen bei Kindern häufiger auftrete, so der Sprecher weiter. Die Maßnahme könne dazu beitragen, Schulschließungen zu vermeiden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.08.2020 | 07:30 Uhr