Corona-Strategie in MV: Ausgangssperren möglich Stand: 27.03.2021 19:01 Uhr In Regionen mit einer Corona-Inzidenz über 100 sollen in Mecklenburg-Vorpommern nächtliche Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Sonnabend nach dem MV-Gipfel mit.

Es sei wichtig, das Infektionsgeschehen im privaten Bereich einzudämmen. Zwischen 21 und 6 Uhr morgens sollen Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnung oder ihr Haus nur mit triftigem Grund verlassen, wenn der zuständige Landkreis in seinem Gebiet ein diffuses Infektionsgeschehen feststellt. Andererseits wolle das Land durch mehr Corona-Schnelltests ermöglichen, dass Geschäfte mit "Click & Meet" geöffnet bleiben beziehungsweise schnell wieder öffnen können.

Friseurbesuch nur mit negativem Test

Vom kommenden Mittwoch an ist der Friseurbesuch in Mecklenburg-Vorpommern nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest möglich. Vom 6. April an muss dann auch beim Shoppen ein Negativ-Test vorgezeigt werden, wie Ministerpräsidentin Schwesig am Sonnabend in Schwerin sagte. In Rostock soll dies erst ab dem 10. April gelten. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit am niedrigsten.

Zusätzliche Einschränkungen ab einer 150er Inzidenz

In Regionen Mecklenburg-Vorpommerns mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 soll es zusätzliche Einschränkungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geben. Dazu zählen etwa Schließungen von Zoos, Tierparks, Museen und Fahrschulen, wie aus dem Beschlusspapier des Corona-Gipfels vom Sonnabend hervorgeht.

