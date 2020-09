Stand: 03.09.2020 14:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Marderhunde können Infektionsbrücke sein

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems hat neue Infektionsstudien vorgestellt. Darin wurde untersucht, inwieweit verschiedene Nutztiere das Sars-CoV-2-Virus verbreiten können. Die erste experimentelle Infektionsstudie bei Rindern hatte jüngst gezeigt: Diese Tiere weisen nur eine geringe Vermehrung des Virus auf und scheinen daher als Infektionsquelle für den Menschen nicht relevant zu sein.

Studie: Marderhunde können Infektionsbrücke zum Menschen sein

Anders sieht es bei Marderhunden aus. Hier zeigen die Ergebnisse, dass die Pelztiere infizierbar sind. Sie können laut Studie selbst nicht krank werden, aber den Erreger an Artgenossen weitergeben. Damit kommt der Marderhund nach Einschätzung von Professor Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, auch als Infektionsbrücke zwischen Fledermaus und Mensch in Betracht.

In China werden Marderhunde in Pelztierfarmen gehalten

In China werden rund 99 Prozent der weltweiten Bestände an Marderhunden in Pelztierfarmen gehalten. Derzeit gehen Experten davon aus, dass das Coronavirus in seinem Ursprung von einer bestimmten Fledermausart stammt.

