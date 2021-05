Corona: MV setzt auf Schul-Förderprogramm gegen Lerndefizite Stand: 31.05.2021 14:29 Uhr Mit dem Aktionsprogramm "Stark machen und Anschluss sichern" will Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) Schuldefizite bei Kindern und Jugendlichen ausgleichen. Schrittweise und behutsam soll das Programm da unterstützen, wo während der Corona-Pandemie Lücken entstanden sind.

Es gehe nicht um eine kurzfristige Aufholjagd von Schulstoff, sagte Bildungsministerin Martin. Das würde alle überfordern. Stattdessen soll es kostenfreie Nachhilfestunden geben, zudem will sich das Land in den Ferien beim Bundesförderprogramm "Kultur macht Stark" beteiligen und es sollen Schwimmkurse angeboten werden. In den ersten vier Wochen des neuen Schuljahres werde dann der Wissensstand abgefragt - ohne Zensuren.

Wie Martin weiter ausführte, können die Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien bereits kostenfrei Stunden bei privaten Anbietern nehmen. In den Schulen gebe es dafür Anmeldeformulare. Das Angebot stehe auch im Anfang August gebinnenden neuen Schuljahr. Nach dem "Luft holen und Übergang schaffen" in den Ferien mit zusätzlichen Kultur- und Lernangeboten sowie freiwilligen Schwimmkursen folgen die ersten Wochen des neuen Schuljahres unter dem Motto "Behutsam und gestärkt ins neue Schuljahr starten". Es gehe beim Aufholen nicht um Tempo, betonte Martin. "Wir müssen eine längerfristig angelegte Begleitung organisieren." Schule sei mehr als das Vermitteln von Lernstoff. "Alles, was Schule ausmacht, die Kontakte zu den Mitschülern, das miteinander Diskutieren, war stark eingeschränkt."

Lehramts-Studenten können in Schulen aushelfen

Lehramts-Studenten und ehemalige Lehrerinnen können auch weiterhin zur Unterstützung in die Schulen geholt werden. Im zweiten Halbjahr 2020/2021 seien bereits 145 Studierende gekommen, um den Lehrern bei der individuellen Förderung der Kinder zu helfen, hieß es. Darüber sei man sehr erfreut, sagte ein Sprecher. Den Schulen stünden je nach Größe künftig bis zu 5.000 Euro zur Verfügung, um Unterstützungskräfte einzubinden.

Ausgefallener Schwimmunterricht wird in sechsten Klassen nachgeholt

Der Corona-bedingt ausgefallene Schwimmunterricht soll in den kommenden beiden Schuljahren in den sechsten Klassen nachgeholt werden, heißt es weiter in Säule drei "Zusätzliche Begleitung und Unterstützung erfahren". Auch Klassenfahrten dürfen dann wieder stattfinden. Schüler, deren Berufsreife in Gefahr ist, können laut der Ministerin erstmals an 20 Standorten im Land ein freiwilliges zehntes Schuljahr absolvieren. Bei Problemen mit der Rückkehr zum Schulalltag empfahl die Ministerin, Kontakt zu den Schulpsychologen in den staatlichen Schulämtern aufzunehmen.

30 weitere Stellen im Bereich Schulpsychologie

Mit 30 weiteren Stellen im Bereich Schulpsychologie soll es weitere Beratungsangebote für Schüler geben, auch die Schulsozialarbeit werde verstärkt, so Martin. Zusätzlich werde es mobile Teams geben, die in den Schulen unterstützen, kündigte Martin an. "Die Einschränkungen beim Schulbesuch in der Corona-Pandemie, Homeschooling, Homeoffice, Existenzängste, beengte Wohnverhältnisse und fehlende Freizeit- und Ausgleichsmöglichkeiten haben zu außergewöhnlichen Belastungen in den Familien geführt", heißt es im Aufholprogramm unter Punkt vier "Kinder und Jugendliche sozial und psychologisch stärken".

Keine Absenkung der Anforderungen

Für Abschlussklassen würden zudem die Prüfungsgebiete gezielt eingegrenzt. Die Jugendlichen in den Abschlussklassen müssten schneller wieder Tritt fassen, so Martin. Sie sollen mit Beginn des Schuljahres sofort mit der Prüfungsvorbereitung starten. "Dazu erhalten die Schulen bis zum Beginn des neuen Schuljahres die entsprechenden Vorabhinweise und Informationen zu prüfungsrelevanten Inhalten." Eine Absenkung der Anforderungen werde es nicht geben, sondern eine gezielte Eingrenzung der Prüfungsgebiete. In diesem Jahr war das Mathematik-Abitur trotzdem viel schlechter als in den Vorjahren ausgefallen. Die Ergebnisse wurden in der Folge pauschal um zwei Punkte heraufgesetzt.

