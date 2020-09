Stand: 04.09.2020 05:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Lockerungen: Tagesgäste willkommen

Von heute an dürfen Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Wegen der Corona-Pandemie waren seit Mitte März Gäste aus anderen Bundesländern nicht mehr willkommen. Solche Ausflüge waren illegal und konnten mit Bußgeldern von bis zu 2.000 Euro belegt werden. Für Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ist die Öffnung für den Tagestourismus "ein wichtiges Signal, auf das die Branche und auch viele Gäste lange gewartet haben".

Gastwirtschaft hofft auf zusätzlichen Umsatz

Das freut besonders die Geschäftsleute im Land: Betreiber von Restaurants und Cafés sind froh, dass wieder Tagesgäste kommen dürfen. Sie hoffen gerade jetzt auf Umsatz, weil die Haupturlaubszeit vorbei ist und die gebuchten Übernachtungen zurückgehen. Schätzungen zufolge sind den Unternehmen im Land aufgrund fehlender Tagestouristen drei bis fünf Millionen Euro pro Tag an Umsatz entgangen. Vorbei sind jetzt die Zeiten, in denen Gäste aus anderen Bundesländern von Polizei und Ordnungsamt nach Hause geschickt werden. Allein die Polizei in Rostock hat in den vergangenen Monaten 110 Bußgeldverfahren eingeleitet. Aus Sicht der Landesregierung waren die Beschränkungen ein wirksames Instrument, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Höheres Mindestbußgeld für Maskenverweigerer

Auch bei der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gibt es eine Änderung: Das Mindestbußgeld für alle, die in Bus und Bahn keine Maske tragen, ist jetzt höher: 50 statt bisher 25 Euro, der Höchstwert bleibt 150 Euro. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss nun auch an den Bus- und Straßenbahn-Haltestellen getragen werden, wenn beim Warten der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Clubs und Diskotheken können ebenfalls wieder öffnen. Dort darf es Getränke und Live-Musik geben - allerdings ohne Tanz.

