Corona: Hohe Einbußen für Landschulheime und Jugendherbergen Stand: 27.10.2020 14:04 Uhr Leere Doppelstockbetten, ungenutzte Gemeinschaftsräume und keine Kinder auf den Außenanlagen: Schullandheime in Mecklenburg-Vorpommern waren in dieser Saison kaum gebucht, auch Jugendherbergen verzeichnen hohe Einbußen.

Der Landesverband der Schullandheime meldet 70 Prozent weniger Übernachtungen seit Beginn der Krise. Die Lage sei sehr schwierig, wirtschaftliches Arbeiten im Moment kaum möglich, sagte Stefan Baerens vom Landesverband der Schullandheime. Er leitet die Einrichtung Schloss Dreilützow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Für die nächsten Monate könne er bei der aktuellen Lage kaum planen.

Viele Gruppenreisen wurden in diesem Jahr abgesagt

In anderen Schullandheimen im Land sieht es ähnlich aus, zum Beispiel bei den Erlebnistagen Schweriner See. Zur Herbstferienzeit sei das Haus nur zu einem Drittel gebucht im Vergleich zu den Vorjahren, heißt es vom Leiter. Das Schullandheim Diemitz bei Neustrelitz hatte in der vergangenen Saison nur halb so viele Kinder wie sonst und für das Schullandheim Thelkow wurden sogar alle Gruppenreisen abgesagt. Alle Einrichtungen gehen davon aus, dass sie nicht schließen müssen, wenn der Betrieb im nächsten Jahr wieder normal läuft.

Auch die Jugendherbergen leiden massiv unter Corona

Ähnlich sieht es bei den Jugendherbergen aus. Im Kinder- und Jugendreisesegment habe es 69 Prozent weniger Übernachtungen als sonst gegeben, sagte Miriam Gedrose vom Jugendherbergsverband Mecklenburg-Vorpommern. Dem Verband sind 14 Jugendherbergen angeschlossen. Dort gab es in den Sommermonaten bei den Übernachtungen von Familien und Senioren zwar einen Zuwachs von 30 Prozent. "Um zu überleben, sind wir jedoch auf die Gruppen angewiesen, die kommen aber wegen der Corona-Pandemie nicht", so Gedrose. Sieben der 14 Jugendherbergen blieben in der Hauptsaison geschlossen, weil sich der Betrieb nicht rentierte.

Vorbuchungen für März lassen hoffen

Jetzt beginnt die Winterpause. Laut Gedrose helfen die Mittel von Land und Bund zur Überbrückung der Krise, doch "wir sind überhaupt nicht über den Berg". Einen Lichtblick gebe es bei den Vorbuchungen für März, wenn die Saison wieder beginne: viele Gruppen wollen den Häusern treu bleiben.

